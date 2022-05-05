حمد الرميثي: قواتنا المسلحة أحد روافد التلاحم الوطني

أبوظبي (وام)

أكد معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، أن قرار توحيد قواتنا المسلحة يمثل إحدى المحطات التاريخية الفارقة في مسيرتنا الاتحادية.

جاء ذلك في كلمة معاليه التي وجهها إلى مجلة «درع الوطن» بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتوحيد القوات المسلّحة، قال فيها: «في هذا اليوم الأغر، نستذكر بكل فخر واعتزاز وتقدير دور القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، الذين أدركوا قيمة وجود قوة تحمي المكتسبات والمصالح التي تحققها دولة الاتحاد، وبما يضمن لهذه المسيرة أن تمضي بكل ثبات وثقة واقتدار نحو أهدافها التنافسية العالمية المتجددة. إن توحيد قواتنا المسلحة يمثل درساً بليغاً مبكراً في الوطنية وإدراك الدور الحيوي الذي تضطلع به الجيوش الوطنية في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة وصون وحدتها، والحفاظ على أراضيها في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية، وهو نهج تمضي عليه وتتمسك به قيادتنا الرشيدة. إنّ قرار توحيد قواتنا المسلحة يمثل إحدى المحطات التاريخية الفارقة في مسيرتنا الاتحادية، حيث كانت قواتنا المسلحة ولا تزال أحد روافد التلاحم الوطني، حيث يرتبط أبناء الوطن برباط مقدس هو حصن الإمارات ورايتها وقيمها ومبادئها التي تسري في شرايين أبناء الوطن جميعاً، وتجري منهم مجرى الدماء، ما ينعكس في أداء قواتنا المسلحة لأدوارها كافة، القتالية منها والإنسانية والإغاثية، حيث يمثل التنقل بين هذه الأدوار مع التمسك بالقيم الإنسانية والحضارية ذاتها، برهاناً ساطعاً على أصالة شعب الإمارات وتمسكه بغرس القائد المؤسس. وإذا كانت قواتنا المسلحة قد اتحدت وتوحدت في السادس من مايو عام 1976 لتحمي مكتسبات دولتنا وشعبنا، فإنها اليوم قد غدت جيشاً متطوراً وقوة عسكرية مدربة تمتلك أحدث الأسلحة، ولديها من الخبرات القتالية من خلال عقيدة عسكرية، ما يمكنها من الاستجابة لتحديات الحاضر وتدرك متطلبات المستقبل، وتمتلك القدرة على صناعة السلام، وترسيخ الاستقرار وحفظ الأمن والاستقرار والإسهام الفاعل مع الجيوش الشقيقة والصديقة في عمليات بناء الدول في مراحل ما بعد الصراعات والأزمات، وليست قوة للبغي والعدوان، ويشهد التاريخ على إسهامات قواتنا المسلحة وكفاءتها القتالية واحترافيتها العالية. كلنا فخر بما تحققه قواتنا المسلحة من أداء نوعي متطور ينعكس في تطوير قدراتها الذاتية كماً وكيفاً وتسليحاً، والاستثمار في العنصر البشري وتأهيله بشكل علمي سليم، ونتذكر بكل العرفان والتقدير شهداء قواتنا المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، ودفاعاً عن مبادئ دولتنا الحبيبة وقيمها الإنسانية والحضارية النبيلة، والإسهام الفاعل في حفظ الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ورفع راية الإمارات عالية خفّاقة في ميادين الحق والواجب، ونُثمّن تضحياتهم الخالدة التي ستظل من أنصع صفحات ذاكرة الوطن. كما نوجه رسالة شكر وعرفان إلى أبطال قواتنا المسلحة. ونتقدم باسمي وباسم منتسبي القوات المسلحة جميعاً بأصدق التهاني والتبريكات إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ونعاهدهم جميعاً على أننا ماضون في رفع راية الإمارات خفاقة عالية، والثبات على الحق والقيم والمبادئ، والارتقاء بجاهزيتنا القتالية، حتى تواصل قواتنا المسلحة أداء دورها الوطني الراسخ، درعاً للوطن وحصناً حصيناً ومنيعاً لأمننا واستقرارنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».