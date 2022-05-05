فيصل بن سلطان القاسمي: توحيد قواتنا المسلحة أحد أهم دعائم اتحادنا

الشارقة (وام)

أكد الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي أن توحيد القوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة في السادس من مايو عام 1976 يعتبر أحد أهم دعائم اتحادنا الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وكذلك من أهم الثوابت التي تمد وطننا بأهم الكوادر البشرية القادرة على حفظ أمنه واستقراره ودعم مسيرته من خلال الحفاظ على مقدرات ومكتسبات الاتحاد.

وقال - في تصريح بمناسبة الذكرى الـ 46 لتوحيد القوات المسلحة - إن إقبال أبناء دولة الإمارات على الالتحاق والانتساب لقواتنا المسلحة يعتبر فرضاً وواجباً مقدساً وتأكيداً من أبناء زايد للوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة التي تلتزم دائماً بتقديم كافة أشكال الدعم لتطوير إمكانيات وقدرات قواتنا المسلحة وإمدادها بأحدث المعدات والتجهيزات المتطورة.

وأضاف الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي: «إننا في هذا اليوم المبارك نستذكر أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدمتهم قواتنا المسلحة في ساحات الشرف».. مؤكداً أن تضحياتهم ستبقى وسام عز وفخر نعتز به دائماً.