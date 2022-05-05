محمد بن زايد يزور عمر الدرعي في العين

العين (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، الدكتور عمر حبتور الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك في منزله في مدينة العين.

محمد بن زايد يستمع إلى كلمة خلال الزيارة بحضور محمد بن حمد بن طحنون وفي الصورة عمر حبتور الدرعي وحمد حبتور الدرعي وجانب من الحضور (تصوير: عبدالله النيادي)

وتبادل سموه والحضور التهاني والأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

كما تناول اللقاء الأحاديث الودية التي تجسد خصوصية العلاقة التي تجمع قيادة دولة الإمارات وشعبها ونهج التواصل الدائم الأصيل والترابط الذي يتحلى به المجتمع والذي يمثل إرثاً وقيماً تحافظ عليها الأجيال وتحرص على استدامتها وترسيخها.

من جانبه رحب الدرعي بزيارة سموه، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بالزيارة وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموه وحرصه الدائم على التواصل ومشاركة أبناء الوطن مختلف مناسباتهم والذي يضفي بهجة وسعادة على نفوسهم.

وتوجه الجميع إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على بلدنا نعم الأمن والأمان والرخاء وعلى شعبنا تآلفه وتلاحمه في ظل قائد مسيرته المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياتهم لسموه موفور الصحة والسعادة.

رافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.