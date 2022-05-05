شرطة دبي تطلق «تواصل أسهل»

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، الحملة التوعوية «تواصل أسهل لخدمة أفضل»، الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بالخدمات الذكية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي لهم على تطبيقها الذكي، إضافة إلى الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية «SPS» بسهولة ويسر دون أي تدخل بشري وعلى مدار الساعة.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية، أن الحملة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الوعي بأهمية استخدام الخدمات الذكية المتوفرة على تطبيق شرطة دبي، دون الحاجة إلى الاتصال على مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، و999 المخصص للحالات الطارئة، للمساهمة في تخفيف الضغط على الرقمين، وتعزيز سرعة استجابة شرطة دبي للحالات الطارئة، وبالتالي تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وبين أن من هذه الخدمات، خدمة «الإبلاغ عن الحوادث البسيطة»، والتي تمكن المتعاملين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم، دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، مما يساهم في منع وقوع الازدحامات المرورية، والانتظار في الطريق لفترة طويلة.

وأوضح الفلاسي أن استخدام خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة» عبر تطبيق شرطة دبي سهل وبسيط، حيث يتطلب الأمر من السائق الدخول إلى الخدمة والضغط على زر «تبليغ عن حادث»، ثم إدخال البيانات المطلوبة كبيانات المركبة ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث، ثم تصوير السيارتين، وتسجيل الطريقة التي يرغبان فيها بالحصول على تقرير حول الحادث.

وتابع الفلاسي أن الحملة تتضمن أيضاً التوعية بخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية، تُمكن المتعاملين من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن أية تجاوزات، كالمشاحنات، أو سلوك غير اجتماعي، أو تصرفات من شأنها التسبب في صدام مع الآخرين، أو الإبلاغ عن تعاطي أو بيع المخدرات، أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون.

بطي أحمد الفلاسي

خدمة «SOS»

ولفت الفلاسي إلى أن الحملة ستعمل أيضاً على توعية أفراد المجتمع بخدمة الاستغاثة «SOS» المتوفرة على التطبيق الذكي، والتي تساهم في سرعة تقديم العون من الشرطة والإسعاف إلى المُحتاجين في حالة تعرضهم لأي ظرف طارئ وفي وقت قياسي.

منصة «الجرائم الإلكترونية»

وبين الفلاسي أن الحملة ستشمل أيضاً التوعية بمنصة «ecrime» الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بصورة سلسة وسهلة من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae، مبيناً أن منصة «ecrime» توفر خدمة تلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، جرائم الاحتيالات المالية للتحويلات والاستخدامات غير المشروعة للبطاقة الائتمانية.

وأشار إلى أن هناك خطوات بسيطة لتقديم البلاغ عبر منصة «ecrime»، حيث إنه بعد الدخول على موقع www.ecrime.ae تبدأ الخطوة الأولى بتحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بالجرائم الإلكترونية أو الخدمة المقدمة عبر الإنترنت، وتعبئة البيانات، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية سيتلقاها المُشتكي على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة الشكوى وتحديد المشكو ضده.

مراكز الشرطة «SPS»

أوضح بطي الفلاسي أن الحملة تتضمن أيضاً تعزيز الوعي بالخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكي (SPS)، بطريقة ذكية ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم، مبيناً أن مراكز الشرطة الذكية على مستوى إمارة دبي توفر مجموعة من الخدمات الرئيسية في المجال الجنائي والمروري والمجتمعي، والحصول على الشهادات والتصاريح.

كما وبين أن مراكز الشرطة الذكية توفر «إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يتناقش الضابط مع المتعامل التفاصيل جميعها، ثم يرسل إلى المتعامل محضر إفادته ليوقعه».