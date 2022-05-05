الإثنين 9 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
احتفالات بيوم العمال في الشارقة
جانب من الاحتفالات (من المصدر)
6 مايو 2022 02:04

الشارقة (الاتحاد)

احتفاءً بيوم العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أقامت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة الاحتفالات في الحديقة العمالية بالصجعة يومي 3 و4 مايو، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.
وشملت الاحتفالات التي حضرها آلاف العمال، تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل بلغات عدة، والفحوص الطبية المجانية وفحوص الأسنان المجانية، بالإضافة إلى العديد من العروض الترفيهية.
وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة: «يعكس الاهتمام بالعمال، مسؤولية الهيئة المجتمعية تجاه هذه الفئة والمسؤولين عنها كافة، وحرصها على ترسيخ قيم الإخاء والمحبة الإنسانية بين جميع فئات المجتمع.

الإمارات
يوم العمال
الشارقة
يوم العمال العالمي
هيئة تطوير معايير العمل
آخر الأخبار
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
الرياضي
«الأولمبية» تزور المنتخبات المشاركة في «خليجية الكويت»
اليوم 10:48
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
الرياضي
عجمان والوحدة.. «أوراق مكشوفة»!
اليوم 10:45
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
الرياضي
«العميد» يكرم مشجع «قُبلة الديربي»
اليوم 10:43
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
الرياضي
موعد مع «أفراح التتويج» و«أحزان الهبوط» في «أدنوك للمحترفين»
اليوم 10:41
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
الرياضي
راشد بن حميد يهنئ بيوم الإمارات الطبي
اليوم 10:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©