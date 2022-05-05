احتفالات بيوم العمال في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

احتفاءً بيوم العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، أقامت هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة الاحتفالات في الحديقة العمالية بالصجعة يومي 3 و4 مايو، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الإمارة.

وشملت الاحتفالات التي حضرها آلاف العمال، تقديم العديد من المحاضرات وورش العمل بلغات عدة، والفحوص الطبية المجانية وفحوص الأسنان المجانية، بالإضافة إلى العديد من العروض الترفيهية.

وقال سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة: «يعكس الاهتمام بالعمال، مسؤولية الهيئة المجتمعية تجاه هذه الفئة والمسؤولين عنها كافة، وحرصها على ترسيخ قيم الإخاء والمحبة الإنسانية بين جميع فئات المجتمع.