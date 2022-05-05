عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية سنغافورة

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة. وأكد الجانبان خلال اللقاء على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحث سموه ومعالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. كما استعرض الجانبان الجهود العالمية المبذولة لتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد - 19" على مختلف المستويات. وأقام معالي الدكتور فيفيان بالاكرشنان مأدبة عشاء تكريماً لسموه.