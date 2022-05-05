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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 مايو 2022 17:48

 يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ،ومغبراً أحياناً نهاراً على بعض المناطق الداخلية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.
 الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:21 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 10:22 والجزرالثاني عند الساعة 21:14.
 بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 00:04 والجزر الأول عند الساعة 19:17 والجزر الثاني عند الساعة 07:15.

المصدر: وام
الإمارات
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