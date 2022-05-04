ضبط 3 شبان يستعرضون بمركباتهم في رأس الخيمة

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أطلقت حملات تفتيشية موسعة تستهدف المستهترين بأرواح الناس ويعرضون حياتهم والآخرين للخطر، كما أن شرطة رأس الخيمة ستقف بالمرصاد لكل مخالف لقواعد ضبط أمن وسلامة الطرق مرورياً، خاصةً التي تتعلق بالقيادة في طيش وتهور، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك لضمان عدم إفلات الفئات المستهترة بأحكام وقواعد السير والمرور المعمول بها في الإمارة، ومراعاة لحقوق ضحايا هذا النوع من الحوادث المرورية، داعياً قائدي المركبات إلى الالتزام بقوانين المرور والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم وسلامة أرواح الجميع. جاء ذلك بعد أن ضبطت شرطة رأس الخيمة في ظرف ساعة 3 شبان في العقد الثاني من العمر، بعد انتشار مقاطع فيديو لهم يقودون مركباتهم بطيش وتهور، فضلاً عن قيامهم بحركات استعراضية خطيرة، متسببين بأضرار في الممتلكات العامة. وعلى الفور وجه القائد العام بتشكيل فريق عمل مختص للتعامل مع هؤلاء السائقين وضبطهم، برئاسة المقدم سالم بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات ويضم الفريق مدير فرع التعقيب بإدارة المرور والدوريات ومدير فرع المرور بمركز شرطة شعم، وبعد البحث والتحري تم التوصل إلى السائقين، وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. وشددت شرطة رأس الخيمة على خطورة عدم احترام قوانين السير والمرور من خلال عدم التزام السائقين بقيادة مركباتهم بطريقة ملتزمة وآمنة وضرورة أن يتحلوا أولاً بأخلاقيات القيادة حيث إن القيادة فن وذوق، ولابد من مراعاة الآخرين والحفاظ على سلامتهم وعدم إزعاجهم بتصرفات غير مسئولة، حيث إن قانون السير والمرور الاتحادي شدد على عقوبة مخالفة مثل هذه التصرفات في مادته رقم 1 بالغرامة بـ 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً لكل من قاد مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، بالإضافة إلى قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة. ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد المجتمع كافة إلى ضرورة التعاون وأهميته في الإبلاغ عن أي تجاوزات مرورية من خلال التواصل سريعاً على غرفة العمليات 999 أو 901.