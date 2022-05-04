تنفيذ مشاريع بنية تحتية للأحواض السكنية بالظفرة

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

تنفذ بلدية منطقة الظفرة التابعة لدائرة البلديات والنقل عدداً من مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة للأحواض السكنية في كل من مدينة زايد وغياثي وليوا بهدف مواكبة التطور العمراني في منطقة الظفرة، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في إسعاد المجتمع ورفاهيته، والتي تشمل أعمال البنية التحتية للطرق وشبكة المياه والكهرباء وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف مياه الأمطار ونظام الري وشبكة الاتصالات، وأرصفة مشاة ومواقف السيارات، كما تعمل بلدية منطقة الظفرة على إنجاز المشاريع وفق خطط التنفيذ المعتمدة.

وتهدف المشاريع التي تأتي انطلاقاً من دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة إلى توفير البنية التحتية التي تلبي احتياجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير المعتمدة في إمارة أبوظبي لإسعاد المجتمع ورفاهيته في منطقة الظفرة، وذلك ضمن خطة البلدية التي تهدف إلى الارتقاء بمكونات البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية واستدامتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة والمحافظة على المظهر العام للمدينة، انطلاقاً من رؤية النظام البلدي الرامية إلى توفير نظام ذي كفاءة عالمية يحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويعزز معايير جودة الحياة في إمارة أبوظبي.

وكشفت البلدية عن إنجاز مشروع البنية التحتية للأراضي السكنية في أحواض متفرقة بمدينة زايد، حيث بلغت نسبة الإنجاز في مشروع حوض 21 بمدينة زايد 94 % كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع البنية التحتية للأحواض السكنية في محضر الييف بمدينة ليوا 73 % وبلغت نسبة إنجاز مشروع تأهيل البنية التحتية لحوض 18 وبينونة 95%. وتتضمن المشاريع إنشاء طرق داخلية، وأرصفة مشاة ومواقف للسيارات، وأعمال إنارة الطرق، بالإضافة إلى أعمال شبكة الطاقة الكهربائية، وأعمال شبكة مياه الشرب، وأعمال شبكة الصرف الصحي، وشبكة الاتصالات وأعمال تخطيط الطرق والإشارات المرورية.

وفي مدينة غياثي، بلغت نسبة الإنجاز لمشروع إنشاء الطرق والبنية التحتية للأراضي السكنية في الحوضين الشرقي والجنوبي 68 % وما زالت الجهود مستمرة لإنجاز هذه المشاريع ضمن الخطط الزمنية المعتمدة لها.