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شرطة أبوظبي تشارك بأسبوع المرور العربي 2022
شرطة أبوظبي تشارك بأسبوع المرور العربي 2022
5 مايو 2022 00:56

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك شرطة أبوظبي أجهزة المرور العربية في الاحتفال بأسبوع المرور العربي 2022، خلال الفترة من 4-10 من شهر مايو الجاري تحت شعار «مرور آمن ومتطور».
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أن المشاركة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على رفع الوعي المروري للسائقين وضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.
ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بغرس قيمة احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة مثل الإهمال والتقصير والتشتت وعدم الانتباه، وأوضح أن الحوادث المرورية تقع لعدة أسباب من أبرزها الانحراف المفاجئ والانشغال بغير الطريق وعدم تركيز السائقين واستخدام الهاتف، وعدم ترك مسافة أمان كافية والتفات السائق للتحدث إلى مرافقيه، والانشغال بالتصوير، وغيرها من سلوكيات تؤدي إلى انحراف المركبة ووقوع الحوادث.
وحث السائقين على ضرورة الانتباه أثناء القيادة والتعاون في تطبيق قانون وأنظمة المرور واللوائح المنظمة للحد من وقوع الحوادث المرورية وآثارها، مؤكداً اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق الإجراءات الضرورية التي تعزز السلامة على الطرقات.
وتواصل شرطة أبوظبي جهود التوعية المرورية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والتي تركز على تنفيذ حملات توعوية إعلامياً عبر مبادرة «درب السلامة»، وأيضاً التوعية الميدانية ونشر مقاطع فيديو عبر مبادرة «لكم التعليق»، والتي تدور حول أهم السلوكيات المرورية التي تشغل السائقين عن الطريق وتتسبب في حوادث مرورية.

أبوظبي
شرطة أبوظبي
أسبوع المرور العربي
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