«بهجة العيد» في شواطئ وحدائق رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

استقبلت الحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية ومتنزهات وشواطئ رأس الخيمة آلاف الأسر والأفراد خلال أيام العيد للاستمتاع بإجازة عيد الفطر المبارك والتي سعت مسبقاً للتجهيزها وتحضيرها وصيانتها مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة لدائرة الخدمات العامة بالإمارة والتي حرصت أن تكون تلك الوجهات جاهزة لاستقبال الزوار والسياح، وكل من تطأ قدمه أرض الإمارة.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة أن حدائق الإمارة الرئيسة 7 وحدائق الأحياء السكنية البالغ عددها 11 حديقة، وشواطئ الإمارة الأربعة وكورنيش القواسم وكورنيش الظاهر (الكويتي)، وكورنيش وممشى الرمس كانت جميعها جاهزة لاستقبال الزوار، وجعل تلك الأماكن والوجهات مقصداً رئيساً لتلك الأسر والأفراد، منوهاً بأن الدائرة حرصت على توفير كافة احتياجات مرتادي الحدائق لتكون الحدائق في أبهى صورة خلال العيد، وطوال أيام السنة.

وقال الحمادي إن مؤسسة الزراعة التجميلية تواصل وبشكل مستمر مشاريعها التطويرية الخاصة بإنشاء الحدائق - وصيانتها منوهاً بأن الدائرة ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية بصدد إنشاء 12 حديقة برأس الخيمة في الأحياء السكنية، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بواقع 3-4 حدائق سنوياً، بحسب حاجة كل منطقة وحي، ضمن خطط الدائرة واستراتيجية تطوير البنية التحتية التي تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، لتلبية احتياجات أفراد المجتمع.

وقال المواطن راشد محمد الضنحاني إن منطقة جبل جيس شهدت توافداً كبيراً من قبل الزوار الذين حرص أغلبهم على اتباع الإجراءات الاحترازية ضد تداعيات انتشار فيروس كورونا.

حديقة الحيوان

خرج المئات من أبناء الإمارة إلى مناطق متفرقة من الإمارة، بما فيها جبل جيس الذي شهد ازدحاماً منذ ساعات اليوم الأول من عيد الفطر المبارك والذي شجعهم على ذلك انخفاض درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، والتي لم تتعد 16 درجة مئوية، خلال متفرقة من الأيام، كما ازدحمت شواطئ الإمارة وكورنيش القواسم بالعائلات التي اختارت قضاء ساعات في الهواء الطلق، كما شهدت حديقة الحيوان الجديدة بالإمارة إقبالاً ملحوظاً من الزائرين من داخل الإمارة وخارجها، خاصة وأنها وجهة يحرص الأطفال والأسر والأهالي لزيارتها.