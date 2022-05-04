«الرعاية الأسرية» تشارك الأيتام فرحة عيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد)

قامت د. بشرى عبدالله الملا مدير عام هيئة الرعاية الأسرية في جولة لبيوت الأبناء في ثاني يوم لعيد الفطر المبارك، لتقديم التهنئة لأبناء الهيئة في لفتة إنسانية لرسم البهجة والسرور على وجوههم، وسيراً على نهج قادتنا في التلاحم الأسري.

واستهلت مدير عام الهيئة زيارتها بتقديم التهنئة للأبناء والقائمين عليهم من المانحين والمانحات، وتقدمت لهم بالشكر، تقديراً لجهودهم المبذولة في دمج أبناء الهيئة في المجتمع ورعايتهم، وإضفاء جو من المرح، ورسم البسمة على وجوههم، كما استقبلها الأبناء بباقات الزهور. وفي ختام الزيارة قامت بتوزيع العيدية عليهم، والتقاط الصور الجماعية معهم.