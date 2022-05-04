شرطة أبوظبي تعايد المتقاعدين

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بزيارة معايدة لمنزلي العميد متقاعد عبيد نخيرة الظاهري والعميد متقاعد حمد ناصر البلوشي، حيث هنأ الوفد العميدين المتقاعدين بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وقدم العقيد مطر عبدالله المهيري مدير إدارة مرور منطقة العين بالإنابة، درع القيادة العامة لشرطة أبوظبي إليهما، تكريماً على ما قدماه من جهود مخلصة طوال فترة خدمتها في إدارة مرور منطقة العين بشرطة أبوظبي.

ومن جانبهما، أثنى العميدان المتقاعدان على هذه اللفتة الكريمة، متقدمين بجزيل الشكر والعرفان لمدير الإدارة والضباط وصف الضباط والمدنيين من منتسبي الإدارة، متمنين لهم التوفيق والتقدم بعملهم في خدمة وطنهم الغالي.