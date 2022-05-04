أبوظبي من أقل مدن العالم ازدحاماً في 2021

هالة الخياط (أبوظبي)

صُنفت مدينة أبوظبي من بين أقل المدن ازدحاماً عام 2021، حيث بلغ المؤشر السنوي للازدحام %4.2 في شوارع مدينة أبوظبي، بناء على دراسة اعتمدتها شركة «توم توم» المختصة بخدمات الملاحة، والتي تشمل 416 مدينة في 57 دولة حول العالم. وجاء ترتيب مدينة أبوظبي في المرتبة 22 من بين جميع مدن العالم تنازلياً من الأقل ازدحاما إلى الأعلى، كما أنها تحتل المرتبة 11 بالمقارنة مع مدن من نفس حجمها حسب الترتيب من الأقل إلى الأعلى ازدحاماً. ووفقاً للدراسة يبلغ معدل الازدحام المروري 01% في شوارع أبوظبي، و22 تقاطعاً مزدحماً، خلال عام 2021، أفضل بكثير من المستهدفة، والتي تبلغ 44 تقاطعاً.

وحصلت طرق إمارة أبوظبي على تصنيف 4/5 بناء على المؤشر العالمي لجودة شبكة الطرق، وفقا للتقرير السنوي الصادر من مركز النقل المتكامل والذي يقيس عدد التقاطعات المزدحمة ذات الإشارات بمستوى خدمة غير مقبول، ويلاحظ مستويات الازدحام أقل بكثير من الهدف في عام 2021 بمعدل 44 تقاطعاً، بسبب تأثير رمضان، عطلة المدارس، وعطلة العيد في الفترة التي يتم تقييمها. وضمن مشروع تحسينات الإشارات المرورية، الذي نفذه مركز النقل المتكامل في أبوظبي العام الماضي، فقد تم الانتهاء بنسبة 100% من المرحلة الأولى للمشروع والخاص برفع مقاومة الإشارات للمياه، و100% نسبة اختبارات مقاومة الإشارات للمياه لضمان جودة تنفيذ الأعمال، و78.1% استبدال الأصول المتهالكة في إمارة أبوظبي، و100% استبدال الأصول المتهالكة في مدينة محمد بن زايد وخليفة ومدينة الفلاح والعين. وخلال العام الماضي تم تحسين كفاءة الإشارات المرورية بنسبة 100%، حيث يعمل مركز النقل المتكامل على تقليل الازدحام المروري، وتحسين تدفق حركة المرور من خلال تحسين برمجة النظام لإشارات المرور، حيث تم تحسين برمجة 246 إشارة مرورية، منها 71 إشارة مرورية في جزيرة الريم، 18 إشارة في جزيرة المارية، 9 إشارات في جزيرة السعديات، 48 إشارة في جزيرة الريم، و24 إشارة في شاطئ الراحة، و76 إشارة في مدينة العين.

ومن أبرز إنجازات الحركة المرورية، تشغيل 53 إشارة مرورية جديدة، ومراجعة التصميم المبدئي لـ 233 تقاطع مروري، ومراجعة التصاميم التفصيلية لـ 361 تقاطعاً مرورياً، وتم تشغيل 133 لوحة عرض إلكترونية للرسائل المتغيرة لإدارة حركة المرور على الطرق وتنبيه السائقين، خلالها تم عرض 2500 رسالة بزيادة قدرها 63% عن العام 2020.