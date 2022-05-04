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K9 في شرطة دبي تنفذ 2830 مهمة خلال 2021
«المنشآت والطوارئ» في شرطة دبي تولي الكلاب البوليسية عناية خاصة (من المصدر)
5 مايو 2022 00:56

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، أنهم يولون الكلاب البوليسية عناية خاصة واهتماماً بالغاً، نظراً لدورها الحيوي في الكشف عن العديد من الجرائم وأدائها للمهام بكفاءة كاقتفاء الأثر وتأمين الفعاليات والكشف عن المخدرات، وضمان سلامة مختلف المواقع والمناطق للتأكد من خلوها من أي أخطار محتملة.
ونوه اللواء الغيثي بأن إدارة التفتيش الأمني K9، الإدارة المعنية بالكلاب البوليسية، نفذت 2830 مهمة خلال العام الماضي 2021، بواقع 1312 مهمة تفتيش أمني، و542 مهمة فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، و480 مهمة حراسة، و381 مهمة دوريات أمنية، و53 مهمة الكشف عن المخدرات، و30 مهمة تتبع أثر، و20 مهمة دهم، و11 مهمة الكشف عن الحرائق، هذا إلى جانب مهام خاصة بإكسبو 2020 دبي طوال عام 2021، أثناء التحضير له وبعد افتتاحه، نفذنا خلالها 879 مهمة تفتيش وحراسة.
من جانبه، قال الرائد صلاح المزروعي، مدير إدارة التفتيش الأمني K9 في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، «يعمل في الإدارة 63 مدرباً مهنيون بتدريب 73 كلباً بوليسياً.

انتقاء الكلاب
وفيما يختص بالكلاب، أوضح الرائد المزروعي أن لجنة متخصصة تجري فحوصاً لغرائز الكلاب للتأكد من قدرتها على أداء مهام العمل الشرطي، ثم تخضع لاختبارات ميدانية في أماكن مظلمة أو ضيقة، داخلية وخارجية، إلى جانب تنفيذ مهمات تتطلب الهجوم والمداهمة وغيره. وأشار إلى استقطابهم لكلاب يتراوح عمرها بين 10 أشهر وعام ونصف العام، وتستمر في العمل حتى عمرها الافتراضي وهو ما يقارب 7 سنوات، وفي حال تمكنها من الاستمرارية وفقاً للخبراء والمتخصصين في التدريب والصحة واللياقة البدنية، فإنها تستمر لأكثر من ذلك.

 

دبي
شرطة دبي
عبد الله علي الغيثي
الكلاب البوليسية
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