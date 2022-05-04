الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
مهدي علي: «كتاب مفتوح»
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
تفاصيل تسجيل هزة في خليج عمان
أرشيفية
4 مايو 2022 21:28
سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.4 درجة - ريختر في خليج عمان الساعة 20:40، الموافق 04/05/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
المصدر: وكالات
هزة أرضية
الإمارات
الأكثر قراءة
عربي ودولي
أخبار سارة من مصر بشأن فيروس كورونا
30 ابريل 2022
الإمارات
الصحة تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة في الإمارات
30 ابريل 2022
الإمارات
الإمارات تعلن حصيلة إصابات كورونا الجديدة
1 مايو 2022
آخر الأخبار
الإمارات
حاكم الفجيرة: قواتنا المسلحة نموذج استثنائي
اليوم 10:27
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
الإمارات
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة في القلب وباعثة للطمأنينة في الحاضر والمستقبل
اليوم 10:15
الرياضي
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
اليوم 09:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©