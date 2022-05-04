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الإمارات
تفاصيل تسجيل هزة في خليج عمان
أرشيفية
4 مايو 2022 21:28

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" هزة بقوة 2.4 درجة - ريختر في خليج عمان الساعة 20:40، الموافق 04/05/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

المصدر: وكالات
هزة أرضية
الإمارات
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