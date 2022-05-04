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محمد بن زايد والرئيس الإندونيسي يبحثان علاقات الصداقة
محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفياً من الرئيس جوكو ويدودو
4 مايو 2022 16:44

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وبحث الجانبان - خلال الاتصال - علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، ومختلف جوانب تعاونهما، وسبل تعزيزها في جميع المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة. كما تناول الاتصال عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ودعا الرئيس جوكو ديدودو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى حضور قمة مجموعة العشرين «G20» التي من المقرر أن تستضيفها إندونيسيا خلال شهر نوفمبر القادم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لدعوة فخامة الرئيس جوكو ويدودو، متمنياً لإندونيسيا الصديقة النجاح والتوفيق في رئاستها للمجموعة وإدارتها القمة للدفع نحو مزيد من التعاون الذي يعزز تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة «كوفيد -19»، ويرسخ لدعائم شراكات فاعلة واقتصاد قوي مستدام لما فيه مصلحة جميع شعوب العالم ومستقبل البشرية.

 

المصدر: وام
إندونيسيا
الإمارات
محمد بن زايد
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