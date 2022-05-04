تحويل 18378 جهاز طبخ للعمل بالغاز الطبيعي في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نفذت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أكثر من 2973 نقطة توصيل لخدمات الغاز الطبيعي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري منها 2038 للبنايات والفلل السكنية و935 للقطاع التجاري، كما تعاملت فرق الطوارئ مع 1270 بلاغاً حول أعمال الإصلاحات الطارئة والإحلال والتجديد وصيانة التركيبات المنزلية ومعالجة تسريبات التركيبات وتغيير محابس ومنظمات العداد وغيرها وتم تحويل 18378 طباخاً للعمل بالغاز الطبيعي.وأوضحت المهندسة آمنه بن هده مدير إدارة الغاز الطبيعي أن الهيئة تواصل جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع الغاز الطبيعي، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق إمارة الشارقة، وتشجيع استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للمحافظة على البيئة والتيسير على سكان الإمارة، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشارت إلى أن مشروع الغاز الطبيعي يمثل تجربة رائدة وانفراد مدينة الشارقة بهذا المشروع ووجود شبكة متكاملة لتوزيع الغاز الطبيعي بها يمثل بنية أساسية قوية ومتطورة تساهم في استمرار مسيرة التطور، وحقق المشروع نجاحاً كبيراً حيث تعمل شبكة الغاز الطبيعي ومحطات الضخ وفق أفضل المواصفات الفنية وتم مراعاة أعلى نظم الأمان والسلامة العالمية، وتهدف خطة الهيئة إلى وصول الغاز الطبيعي إلى جميع المناطق بالشارقة وفي هذا الإطار تم البدء في تنفيذ أعمال شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة البطائح، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي للمناطق الجديدة، والعمل جارٍ حالياً على تنفيذ المزيد من التمديدات في الشبكة وخاصة في المناطق السكنية الجديدة.

وأكدت أن فرق العمل بإدارة الغاز الطبيعي بذلت جهوداً كبيرة خلال الثلاثة أشهر الأولى لتلبية طلبات المتعاملين لتحويل الطباخات للعمل بالغاز الطبيعي حيث أنجزت تحويل 18378 طباخاً للعمل بالغاز الطبيعي، وفق أفضل مواصفات الأمن والسلامة.

وأضافت أن إجراءات الصيانة والطوارىء من الأنشطة الرئيسة التي تقوم بها فرق الطوارئ بإدارة الغاز الطبيعي على مدار 24 ساعة، حيث يتم التعامل مع الحالات الطارئة وتلقى البلاغات من خلال الخط الساخن لطوارئ الغاز الطبيعي 8006333 ويتم الانتقال الفوري لمكان البلاغ والتعامل مع كافة الحالات بكفاءة عالية سواء تشغيل وصيانة شبكات الغاز الطبيعي وملحقاتها (محطات - منظمات - شبكات - تركيبات - تحويلات وغيرها)، ويتم ذلك طبقا لتعليمات السلامة والصحة المهنية المعمول بها في هذا المجال كما تتولى فرق الطوارئ والصيانة بإدارة الغاز الطبيعي المرور الدوري علي الخطوط وشبكات الغاز وغرف المحابس الرئيسية والأرضية للتأكد من سلامة مكونات الشبكة، وهذه الأعمال تتم طبقا لخطة معتمدة، وبإشراف دوري.