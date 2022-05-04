سقوط شخصين يمارسان السحر بعجمان

عجمان (الاتحاد)

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان، من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية العربية بتهمة الاحتيال بالسحر والشعوذة مقابل مبلغ مالي في أحد فنادق إمارة عجمان.وتعود تفاصيل القضية، كما أوضحها المقدم أحمد سعيد النعيمي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان إلى ورود معلومات تفيد بوجود شخصين من الجنسية العربية يقومان بالاحتيال على الآخرين، بممارسة السحر والشعوذة مقابل مبالغ مالية، بالالتقاء في أحد فنادق الإمارة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم تشكيل فريق عمل للتحري والقبض على المتهمين، حيث تم التواصل معهما والاتفاق على أن يقوما بأعمال السحر مقابل مبلغ مالي حدده المتهم وقدره 10 آلاف درهم، مع إحضار بعض الموارد التي تستخدم في أعمال السحر والشعوذة.

وحضر المتهم إلى الموقع المتفق عليه في الفندق المحدد، ومع بدء المتهم بمزاولة أعمال السحر والشعوذة، تمت مداهمة الموقع وضبط المتهمان متلبسان ومعهما بعض المواد المستخدمة في السحر والشعوذة، إضافة إلى احراز أوراق بها طلاسم غير مفهومة تستخدم في عمليات الاحتيال، وقد اعترف المتهمان وأقرا بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما، وبذلك تم تحويل المتهمان وملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.