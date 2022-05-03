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خلال اتصال هاتفي.. محمد بن زايد وشهباز شريف يتبادلان التهاني بالعيد
محمد بن زايد
4 مايو 2022 00:36

أبوظبي (وام) 

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع بالخير واليمن والبركات. 
وأعرب سموه ودولة رئيس وزراء باكستان عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما دوام التقدم والرفعة، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الشعوب الإسلامية وشعوب العالم أجمع وهي تنعم بالأمن والاستقرار والازدهار.

 

الإمارات
باكستان
محمد بن زايد
شهباز شريف
عيد الفطر
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