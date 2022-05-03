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محمد بن زايد: عائلاتنا وأطفالنا مصدر الفرح ومنبع السعادة
محمد بن زايد مع أحفاده في صورة نشرها حساب سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (الاتحاد)
4 مايو 2022 00:44

أبوظبي (الاتحاد)

 دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحرص على الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة باعتبارها قيمة عظيمة، تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على عدم الانشغال بالأعمال والمسؤوليات عن العائلة والأطفال، كونهم مصدر الفرح ومنبع السعادة، داعياً الجميع ليكونوا مع أسرهم، لأن الأسرة«هبة غالية منّ الله تعالى بها علينا».
 جاء ذلك في تغريدة لسموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة.. لا تشغلنا أعمالنا ومسؤولياتنا عن عائلاتنا وأطفالنا فهم مصدر الفرح ومنبع السعادة.. كونوا مع أسركم، فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا». 

قيم تتوارثها الأجيال 
المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» متوسطاً أنجاله في صورة التقطت عام 1975، جرى تداولها على نطاق واسع أمس، تضاهيها صورة نشرها حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على «تويتر»، تتجلى فيها قيم التراحم الأسري المتوارثة في الإمارات  (أرشيفية) 

 

 

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