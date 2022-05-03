الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالعيد

إمارات الدولة (وام)

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد. وتقبل سموه التهاني من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وعدد من أعضاء السلك القضائي، ومن المواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد والمسؤولين ووفود الجاليات العربية والإسلامية. كما تبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني مع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية، وجموع المواطنين.

سلطان القاسمي خلال استقباله المهنئين بحضور سلطان بن محمد بن سلطان وعبدالله بن سالم

وأعرب جموع المهنئين عن خالص تهانيهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين، داعين المولى، عز وجل، أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والبركة، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً وهي بمزيد من التقدم والازدهار، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والعزة والأمان.

سلطان القاسمي خلال استقباله المهنئين بحضور سلطان بن محمد بن سلطان وعبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد والشيوخ وكبار المسؤولين

حضر الاستقبال كل من الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات المحلية بالشارقة.

سعود المعلا لدى استقباله جموع المهنئين بحضور الشيوخ وكبار المسؤولين

في سياق متصل، واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، استقبال المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه للسلام على سموه وتقديم التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد. فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، الذي دعا العلي القدير أن يعيدها وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من عزة وتقدم وازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، ورجال الأعمال والتجار ومديري البنوك والشركات العاملة بالدولة، الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية، سائلين الله العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار.

سعود المعلا خلال الاستقبال

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بعيد الفطر السعيد من الكادر الطبي بمستشفى أم القيوين والهيئة الإدارية والتدريسية بجامعة أم القيوين الذين تمنوا لسموه موفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للدولة.

سعود القاسمي متحدثاً للحضور خلال استقباله المهنئين

حضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وعدد من الشيوخ وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين والمسؤولين.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، عدداً من الشيوخ والمسؤولين الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.

سعود القاسمي خلال استقباله المهنئين

وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ والمسؤولين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين.