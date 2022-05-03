أجواء العيد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أسهم اعتدال الطقس في أبوظبي في تنوع الخيارات أمام الأسر للاستمتاع بهذه الأجواء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. حيث شهدت الحدائق العامة والشواطئ في أبوظبي إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والزوار، خاصة خلال فترة ما بعد الظهيرة.

أنشطة رياضية وترفيهية في أبوظبي

وأمام نادي الجزيرة الرياضي، تم تنظيم مدينة ملاهٍ متنقلة للتيسير على الأسر للاستمتاع بأجواء العيد بأسعار رمزية، ما أتاح خيارات متعددة أمام الأفراد، فيما تم فتح الملعب أمام الجمهور.

ومارس الأطفال هواياتهم، وسط المساحات الخضراء في الحدائق والمناظر الطبيعية، وجذبت الألعاب الموجودة في الحدائق والمتنزهات الأطفال إليها للاستمتاع بأجواء العيد، بينما لاقت ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة في الحدائق إقبالاً لافتاً من الأسر التي شاركت أبناءها بهجة العيد، وسط أجواء من الفرح والسعادة.

ونظمت مراكز التسوق و«المولات» عدداً من البرامج الجاذبة للأطفال والأسر وتوزيع هدايا للأطفال، وتتعدد الخيارات كالسينما والمطاعم ومناطق الألعاب مع توفير خصومات على السلع.. مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضرورة إبراز تطبيق الحصن.