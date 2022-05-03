فرحة العيد تزيد جاذبية «الحدائق العامة» في الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت الحدائق في مختلف مدن منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من الأهالي والسكان خلال أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالأجواء المثالية الرائعة التي وفرتها بلدية منطقة الظفرة في كافة الحدائق العامة وحدائق الحارات المنتشرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

وحرصت البلدية على توفير مرافق ترفيهية للسكان في الحدائق تحتوي على أنشطة رياضية وترفيهية تشجع على ممارسة الرياضة وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة من خلال حدائق متعددة الأنشطة لخدمة الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في كافة مدن منطقة الظفرة، وفقاً لتصاميم رُوعي فيها تميز المكونات ومعايير الاستدامة والتنوع والبُعد عن التقليدية لخدمة المجتمع المحلي والزوار.

وأسهم الطقس المعتدل في جعل الحدائق الخيار الأفضل لغالبية الأسر والعائلات، ويؤكد أحمد جابر الشوربجي أحد رواد الحدائق العامة أنها تعتبر من أفضل الخيارات التي يذهب إليها غالبية الأفراد خلال عيد الفطر المبارك وهو ما دعاه إلى الذهاب بأفراد عائلته وأقاربه إلى حديقة أدنوك الجديدة في مدينة زايد والتي تم افتتاحها مؤخراً وضمت مجموعة متميزة من الخيارات المتاحة أمام الزوار سواء من خلال مساحة الألعاب المتعددة وكذلك المسطحات الخضراء ذات التنسيق الجيد بجانب أماكن الجلوس المختلفة ورغم ازدحام الحديقة بعدد كبير من الزوار إلا أن السعادة غمرت الجميع.

وترى منى السيد أن اعتدال الطقس خلال هذه الأيام جعل خيارات الخروج متنوعة أمام الأفراد من حدائق عامة ومراكز تجارية والأماكن المفتوحة وأنها فضلت الخروج إلى حديقة الحيوان المصغرة في مدينة زايد مع أفراد أسرتها استجابة لرغبة أطفالها الذين أصروا على مشاهدة الغزلان والقرود والحيوانات المختلفة التي تضمها الحديقة وفوجئت بوجود عدد كبير من الأفراد والزوار في الحديقة وهو ما أضفى مزيد من المتعة والبهجة للأجواء الرائعة والطقس المعتدل.