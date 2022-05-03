فرح وبهجة في المنطقة الشرقية

فهد بوهندي (الفجيرة)

عمت إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية أجواء البهجة والفرح والسرور احتفالاً بعيد الفطر السعيد، الذي صاحبته فرحة كبيرة في منازل المواطنين والمقيمين والأسر، عبر طقوس الأعياد السنوية.

وتضمنت تفاصيل العيد الجميلة توزيع «العيدية» على الأطفال، وارتداءهم ملابس العيد الجديدة وتحضير أشهى المأكولات الشعبية التي تشهد رواجاً كبيراً في الأعياد، والتي ينتعش إعدادها في البيوت والمطابخ الشعبية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال فترة العيد.

كما شهدت مناطق الجذب والأماكن السياحية إقبالاً كبيراً من الزوار والأهالي، وقد شهد كورنيش الفجيرة عدداً كبيراً من الزوار للاستمتاع بقضاء أوقات جميلة في الجلوس على البحر في الكافيهات والمطاعم الجديدة على كورنيش المظلات الجديد.

واستقبلت «المولات» في الفجيرة أعداداً كبيرة من الزوار للاستمتاع بأجواء العيد وقضاء الأطفال أوقات ممتعة في مناطق الألعاب في المراكز التجارية.

وكانت القيادة العامة لشرطة الفجيرة قد أعلنت عن استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الفطر السعيد، وذلك بتكثيف تواجد وانتشار الدوريات المرورية والأمنية على جميع طرق الإمارة الداخلية والخارجية، مع التركيز على المناطق والمرافق السياحية في الإمارة التي يتزايد التوافد عليها أثناء العطلات وأيام الأعياد، لتسهيل حركة السير وانسيابية حركة المرور.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، لبحث ومناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة خلال إجازة عيد الفطر السعيد، خلال اجتماع مع نائب القائد العام والمديرين العامين ومديري الإدارات ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة.

ومن جانبه دعا القائد العام أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والابتعاد عن التجمعات في الأماكن العامة.

كما دعت القيادة العامة لشرطة الفجيرة جميع السائقين والزائرين للإمارة خلال إجازة عيد الفطر السعيد إلى اتخاذ الحيطة والحذر، أثناء القيادة في المناطق الجبلية والأودية والمناطق المنخفضة، كما أكد أن غرفة العمليات على استعداد تام لتلقي أي مكالمات أو استفسارات أو بلاغات على الرقم 999.

ومن جهة أخرى، شهدت مدينة خورفكان إقبالاً كبيراً جداً من الزوار من خارج المدينة، الذين قصدوا المدينة لقضاء إجازة العيد مع أسرهم، وقضاء وقت جميل مع أجواء عيد الفطر السعيد في المواقع السياحية في المدينة.

حيث تصدر كورنيش خورفكان المواقع السياحية، حيث شهد زحاماً كبيراً في المركبات، بسبب ارتفاع عدد الزوار، كما قصد الزوار استراحة السحب للاستمتاع بتناول الوجبات مع المنظر البانورامي فوق القمة الجبلية المطلة على البحر.

كما شهدت استراحة سد الرفيصة إقبالاً كبيراً من زوار خورفكان للاستمتاع بالمناظر الجبلية والبحيرة الكامنة في قلب الجبال، ولممارسة الألعاب المائية فيها واقتناء القوارب الصغيرة والتجديف.