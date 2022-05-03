«مرور أبوظبي»: العيد فرحة.. لا تحولوها إلى حسرة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

كثّفت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي الدوريات المرورية على الطرق الداخلية والخارجية في أبوظبي، وحول المراكز التجارية، والأسواق، والمناطق التي تشهد ازدحاماً خلال هذه الأيام، وذلك تعزيزاً للسلامة المرورية، واستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، أن العيد فرحة فلا تحولها إلى حسرة، وذلك من مبدأ تعزيز الثقافة الوقائية بين قائدي المركبات والأسر، أمر في غاية الأهمية، وذلك للحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بالغة على الطرق الخارجية والتي تشهد كثافة في الحركة المرورية بين مدن الدولة المختلفة وخاصة خلال فترة قضاء عطلة عيد الفطر المبارك.

محمد الحميري

ودعا قائدي المركبات إلى ضرورة التعاون مع عناصر المرور المنتشرين على التقاطعات المختلفة، لتوفير سلامتهم ووقايتهم من الحوادث المرورية، بالالتزام بالقوانين المرورية والتقيد بالسرعات المقررة، والانتباه والحرص واستخدام حزام الأمان وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

وحذر قائدي المركبات وخاصة فئة الشباب المراهقين من السلوك غير الحضاري على الطريق، والقيادة بطيش وتهور وسباقات الشوارع التي يقوم بها بعض الشباب الذين لا يكترثون بما يمكن أن يحدث لهم أو لغيرهم من أفراد المجتمع، لافتاً إلى تطبيق القانون بحزم بحق كل من يرتكب مثل هذه التصرفات.

كما دعا الحميري المسافرين براً لتمضية إجازة العيد في الدول المجاورة، أو في مدن الدولة المختلفة، إلى فحص مركباتهم، وتغيير زيت المحرك، واستبدال مصفيات (filter) الهواء، والتأكد من استخدام الإطارات المطابقة للمواصفات وعدم استخدام الإطارات التي يعاد تصنيعها للحد من الحوادث الناجمة عن انفجار الإطارات.

وحث على تشغيل الأضواء الرباعية لتنبيه المركبات الأخرى في حال تعطل المركبة على الطريق، والمبادرة بإخراجها من الشارع حتى لا تسبب وقوع حوادث مرورية.

بدورها، اتخذت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي كافة الاستعدادات، لتيسير حركة السير على الطرقات الداخلية، خاصة عند المواقع التي تشهد ازدحاماً مرورياً. كما سيتم توزيع مختلف الدوريات وعناصر المرور على الطرق لتنظيم الحركة وإرشاد قائدي المركبات إلى الطرق البديلة.

مخاطر الألعاب النارية

حذرت شرطة أبوظبي، مؤخراً من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال ببهجة عيد الفطر السعيد موضحة أن بدايتها تسلية ونهايتها مأساوية قد تصل إلى الإضرار بالعيون وفقدان البصر ووقوع حرائق بالمنازل، وحذرت الأهالي من خطورة شراء أبنائهم للألعاب النارية من بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحاول استغلال الأطفال والمراهقين عبر توفير الألعاب النارية بأسعار بسيطة.

وأكدت أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها، وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم، محذرة من شراء تلك الألعاب النارية، والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم لها لخطورتها وحفاظاً على سلامتهم.