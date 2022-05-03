الطقس اليوم صحو

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، خاصةً على البحر والمناطق المكشوفة، تكون مثيرة للغبار نهاراً.

كما تكون الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كلك/س تصل إلى 40 كلم/س.

وحالة البحر في الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 51 15: والمد الثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند 20:25. وفي بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:48.