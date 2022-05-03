التمور المحلية الفاخرة تزيّن أسواقنا

شروق عوض (دبي)

تزدان أرفف الأسواق ومنافذ البيع الكبرى، بوفرة كبيرة في معروض 30 صنفاً من التمور المحلية الفاخرة، تلبي احتياجات المستهلكين، وتحول دون ظهور نقص كبير فيها، وذلك نتيجة حتمية لتسابق المزارع ومصانع التمور ووحدات التصنيع بالدولة قبيل الشهر الفضيل لتلبية احتياجات الأسواق من شتى أصناف التمور، حيث عملت هذه الجهات بكامل قوتها في سباق مع الزمن لتغطية كافة الطلبيات وضخ أكبر كميات من تمور الإمارات مثل (الخنيزي، النغال، الخلاص، واللولو)، والتي تعد الأكثر انتشاراً، سواء كانت طازجة أم مجففة في الأسواق، وتمتاز بأسعارها المقبولة والتي تتفاوت تبعاً للصنف وجودته ما بين (8 دراهم - 70 درهماً) للكيلوغرام.

محمد الظنحاني

وتعد وفرة التمور المحلية في الأسواق ومنافذ البيع، مؤشراً على التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع زراعة النخيل بدولة الإمارات خلال السنوات الماضية، ومن أهمها تسجيل إجمالي إنتاج الإمارات من التمور نحو 328.669 ألف طن في عام 2020، لتأتي ضمن أكبر 10 دول منتجة للتمور في العالم، حيث تصدرت الإمارات -وفقاً لأحدث بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»- دول العالم في تصدير التمور من حيث الحجم بمقدار 240.652 ألف طن، ما يؤكد نجاح المنتج الإماراتي وقدرته على المنافسة والتمتع بمخزون وافر من التمور.

كما تعد زيادة عدد الأصناف المنتجة محلياً من التمور، إلى ما يقارب 130 صنفاً، وتتمتع بمستوى عالٍ من الجودة وتحقق نسباً كبيرة من الاكتفاء الذاتي، واحدة من مظاهر التطور الذي شهده قطاع زراعة النخيل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى عمل الدولة المستمر في كل موسم زراعي جديد على وضع خطط وبرامج للتغلب على الضغوط والتأثيرات التي تواجه قطاع زراعة النخيل بما يضمن استدامته، وبأقل أثر بيئي مع تحقيق مستوى أمن غذائي أفضل، وذلك من خلال التشجيع على إتباع الممارسات الجيدة لإنتاج التمور ذات الجودة والنوعية المرتفعة، ومراقبة المزارع المنتجة للتمور، والحد من استخدام المبيدات الزراعية والحصول على تمور نظيفة وخالية من متبقيات المبيدات، والتشجيع على زراعة الأصناف التجارية ذات الإنتاجية العالية والعائد الاقتصادي الجيد.

مكانة متقدمة

بدوره، قال محمد الظنحاني، مدير إدارة التنمية والصحة الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة في إنتاج التمور على المستوى العالمي، ما يوفر لها مخزوناً كبيراً من التمور، كما تشكل مساحة الأراضي المزروعة بأشجار نخيل التمر حالياً حوالي ثلثي مساحة الأراضي الزراعية في الدولة، موضحاً تبوّء الإمارات مكانة متقدمة في مجال إنتاج التمور على المستوى العالمي، ناجم عن عدة أسباب أهمها تطبيق التقنيات المتطورة في المزارع، وتوفر الأيدي العاملة المدربة، وتقديم الجهات المختصة لكافة العمليات الإرشادية المتعلقة بري الأشجار وعمليات التسميد ومكافحة الآفات وغيرها الكثير.

ازدهار القطاع

وأوضح أن ازدهار قطاع النخيل والتمور في الدولة يتحقق باتباع الطرق الحديثة في تعبئة وتغليف وتخزين التمور، وإنتاج وجبات غذائية جاهزة تدخل التمور في تصنيعها، واستمرار إجراء الأبحاث الخاصة بالأسواق المحلية والعالمية، ومعرفة رغبات المستهلكين لطبيعة الأغذية المنتجة والمستهلكة، والتنسيق والتعاون ببن مصانع التمور ومراكز الأبحاث والجامعات لإيجاد الحلول المتعلقة بمشاكلها لتحسين النوعية والإنتاج، إضافة لتحديد وتثبيت مواصفات ومقاييس وطنية موحدة للتمور المنتجة والمستوردة، وتنمية التقنيات التسويقية، وتقوية القدرات التصديرية لكافة منتجاتها عبر توفير الأصناف المتميزة، وتسويق التمور الطازجة من الأصناف الرطبة ونصف الجافة على مدار السنة، وذلك باستخدام وسائل التبريد والتجميد.

وأشار الظنحاني إلى سيطرة 30 من أصل 130 صنفاً من التمور المحلية، على الأسواق ومنافذ البيع في الوقت الحالي، وهي (الخلاص، المجدول، البارحي، اللولو، أبومعان، الجبري، الخنيزي، الخضوري، الدباس، الرزيز، السكري، السلطانة، المكتومي، الفرض، الشيشي، الهلالي، نبتة سيف، النغال، المسلي، عين بقر، الشهلة، الخصاب، جش حبش، جش ربيع، جش وعب، جش فلقة، جش جعفر، جش حمد، أبوالكيبال، والأنوان)، عازياً السبب إلى تفضيل المزارعين المحليين هذه الأصناف ورغبة المستهلكين في شرائها.

استمرارية المبادرات

وشدد على مواصلة الوزارة في تنفيذ مبادراتها الخاصة باستدامة إنتاج النخيل في الدولة ورفع الجدوى الاقتصادية للمنتج وتحقيق مردود اقتصادي للمزارع، مثل مبادرة «نخلينا» الموجهة لمزارع المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، ومكافحة آفات النخيل مثل «سوسة النخيل الحمراء» و«الدوباس»، وتقديم الدعم العيني والفني لهم من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر مساهمة في خفض التكاليف وزيادة مردودهم المادي من الإنتاج، ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى توزيع ما معدله 50 كغم من بودرة حبوب اللقاح سنوياً، والتي يتم إنتاجها في محطات الأبحاث التابعة للوزارة.

وحول أحدث المبادرات الخاصة بتعزيز تسويق التمور المحلية، لفت إلى أنّ الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة تعزيز تسويق التمور، والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، ولتحقيق ذلك قامت بتوقيع عدد من المذكرات مع منافذ البيع الكبرى مثل جمعية الاتحاد التعاونية بدبي وكارفور واللولو وغيرها، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز تسويق التمور خصوصاً لأصحاب الحيازات الصغيرة، بالإضافة إلى قيامها بإشراك المزارعين في الفعاليات والمعارض المتخصصة بالتمور، مؤكداً أنّ خطط الوزارة المستقبلية لاستدامة زراعة النخيل ترتكز على المضي قدماً في تطوير هذا القطاع ودعم المزارعين، وتنفيذ المزيد من التجارب، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، للنهوض بهذا القطاع من حيث رفع الإنتاجية ومكافحة الآفات وتعظيم قيمة المنتج وغيرها الكثير من الخطط.