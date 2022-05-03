الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
حاكم رأس الخيمة يستقبل المهنئين بعيد الفطر السعيد
3 مايو 2022 19:21

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، عدداً من الشيوخ والمسؤولين الذين تبادلوا مع سموه التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد.
 وتقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، التهاني من الشيوخ والمسؤولين، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
 حضر الاستقبال الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، إلى جانب عدد من المسؤولين.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
الإمارات
حاكم عجمان: قواتنا المسلحة مصنع الرجال
اليوم 10:24
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
الإمارات
حاكم الشارقة: نفتخر بتوحيد قواتنا المسلحة
اليوم 10:23
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة في القلب وباعثة للطمأنينة في الحاضر والمستقبل
الإمارات
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة في القلب وباعثة للطمأنينة في الحاضر والمستقبل
اليوم 10:15
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
الرياضي
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
اليوم 09:55
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: دور قواتنا المسلحة ممتد في الخمسين الثانية وما يليها
اليوم 09:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©