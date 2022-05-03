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الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
3 مايو 2022 17:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، خاصة على البحر والمناطق المكشوفة، تكون مثيرة للغبار نهاراً. الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، الخليج العربي: مضطرب إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 51 15: والمد الثاني عند الساعة 02:47 والجزر الأول عند الساعة 09:14 والجزر الثاني عند 20:25. 

بحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 22:55 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 05:48. 

المصدر: وام
الإمارات
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