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حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد
حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر السعيد
3 مايو 2022 13:21

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح اليوم، استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني مع المهنئين من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية وجموع المواطنين. وأعرب جموع المهنئين عن خالص تهانيهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والبركة، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً وهي بمزيد من التقدم والازدهار، وأن ينعم على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والعزة والأمان.

حضر الاستقبال كل من الشيخ سعود بن خالد بن سلطان القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء ومديرو الدوائر والمؤسسات المحلية بالشارقة.

المصدر: وام
الشارقة
سلطان القاسمي
حاكم الشارقة
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