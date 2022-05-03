"الداخلية" تدعو إلى توخي الحذر في الأحوال الجوية غير المستقرة

دعت وزارة الداخلية عبر تويتر، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة للوصول بأمان إلى وجهاتهم.

ونهبت السائقين إلى ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات.والالتزام بخط السير وعدم تشغيل الأضواء التحذيرية.

كما دعت السائقين إلى ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة في الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها الدولة.