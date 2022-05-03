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محمد بن زايد: الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة
محمد بن زايد: الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة
3 مايو 2022 11:39

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة.

 وقال سموه في تغريدة بتويتر: "الاحتفاء بالأعياد والمناسبات مع الأسرة قيمة عظيمة تنبض بين ثناياها كل معاني الحياة.

وأضاف: لا تشغلنا أعمالنا ومسؤولياتنا عن عائلاتنا وأطفالنا فهم مصدر الفرح ومنبع السعادة.

وقال سموه: كونوا مع أسركم فهي هبة غالية منَّ الله تعالى بها علينا".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأسرة
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محمد بن زايد
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