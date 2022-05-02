حاكما الشارقة وأم القيوين يستقبلان المهنئين بعيد الفطر السعيد

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية العظيمة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة، ووفود المؤسسات التعليمية والأكاديمية في إمارة الشارقة، ومن جموع المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ سيف بن محمد القاسمي مدير هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومديرو الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

حاكم أم القيوين خلال استقبال المهنئين (وام)

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أمس جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر سموه لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.. متمنين لسموه موفور الصحة والسعادة، وداعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى شعب دولة الإمارات وقد تحقق لها ما تصبو إليه من عزة وتقدم ورقي في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين أبناء القبائل وكبار المسؤولين، ومن رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والهيئات وأصحاب ومديري الشركات العاملة في أم القيوين.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات من اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين وكبار الضباط العاملين بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وضباط إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بأم القيوين، وإدارة الدفاع المدني بأم القيوين... داعين الله، عز وجل، بأن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

وعبر المهنئون عن صادق التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة العزيزة على المسلمين.. داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وحضر الاستقبالات معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، وعدد من الشيوخ، وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.