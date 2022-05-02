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محمد بن زايد يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر مع ملوك وقادة دول شقيقة
محمد بن زايد يواصل تبادل التهاني بعيد الفطر مع ملوك وقادة دول شقيقة
2 مايو 2022 23:00

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك، خلال اتصالات هاتفية، مع كلٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الشقيقة، وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. 
كما تبادل سموه التهاني، بهذه المناسبة المباركة، خلال اتصال هاتفي، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة. 
ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته للقادة موفور الصحة والسعادة، ولبلدانهم وشعوبهم دوام الخير واليمن والبركات. 
فيما أعرب قادة الدول الشقيقة عن تهانيهم لصاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة وتمنياتهم لدولة الإمارات وشعبها دوام الرخاء والأمن والرفعة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على شعوب الدول الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والازدهار. 

المصدر: وام
محمد بن زايد
تهاني
عيد الفطر
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