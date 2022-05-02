الحكام وأولياء العهود يؤدون صلاة العيد وسط الجموع

إمارات الدولة (وام)

أدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى البديع في مدينة الشارقة. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

كما أدى الصلاة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.

وألقى فضيلة الشيخ عبدالله الحمادي واعظ وخطيب بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة خطبة العيد، دعا فيها إلى صلة الأرحام وبر الوالدين ومواصلة الأهل في كل الأوقات.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر للسلام على سموه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة الدينية التي يحتفي بها المسلمون في كافة بقاع الأرض، من الشيوخ وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين ومن وفد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة ومن أعيان المواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعين المولى عز وجل أن يعيد على سموه هذه المناسبة، وهو بموفور الصحة والعافية والخير والبركة، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وشعباً بمزيد من النعم والتقدم والأمن والأمان، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار بمكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ سلطان بن محمد بن سعود القاسمي مدير مجلس التخطيط العمراني، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ سلطان بن عبدالله آل ثاني مدير دائرة الطيران المدني، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية ومدراء الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

في السياق ذاته، أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، صلاة عيد الفطر السعيد بمسجد الشيخ أحمد بن راشد المعلا بمنطقة الراس في أم القيوين. وأدى الصلاة إلى جانب سموه، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني، وعدد من الشيوخ وناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين بأم القيوين.

وأمّ المصلين فضيلة الشيخ محمد إبراهيم حميد، وقال إن اليوم يوم فرح وتواصل وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والجيران، مشيراً إلى بعض من الدروس والعظات الكثيرة والقيم السامية التي يدعو لها ديننا الحنيف.

إلى ذلك، أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة عيد الفطر بمصلى العيد الكبير في خزام برأس الخيمة. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

في سياق ذي صلة، أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في مسجد زعبيل الكبير بدبي، وإلى جانبه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، وجمع من المصلين.

واستمع سمو ولي عهد دبي والمصلون إلى خطبة العيد التي تناول فيها إمام وخطيب الصلاة فضيلة الشيخ الدكتور عمر الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فضل التقوى كأساس لصلاح المجتمع وتوثيق الروابط بين أفراده، فيما يتفاضل الخلق بالتقوى ويكرمون عند الله تعالى.

كما أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، صباح أمس، صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة قصر الزاهر.

كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع المصلين.

وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة، تبادل سمو ولي عهد عجمان التهاني بالعيد السعيد مع الشيوخ وكبار المسؤولين.