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مديرو قطاعات شرطة أبوظبي يهنئون المناوبين بعيد الفطر
خلال الزيارات (من المصدر)
3 مايو 2022 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ مديرو قطاعات شرطة أبوظبي المنتسبين من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين المناوبين بعيد الفطر المبارك، متمنين لهم التوفيق في مهام عملهم.
وتفقد اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع المهام الخاصة سير عمل المناوبين في ق7 بأبوظبي، وتفقد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات» في أبوظبي، وتفقد اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي سير عمل المناوبين في مركز القيادة والتحكم «غرفة العمليات» في مديرية شرطة العين - ومركز شرطة المدينة (العين)، وتفقد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية إدارة مرور العين التابعة لمديرية المرور والدوريات في مدينة العين.
وأكدوا أهمية العمل بروح الفريق وتقديم نوعية عالية من الخدمات التي تتماشى مع أحدث ما توصلت إليه أفضل المؤسسات الأمنية والشرطية في العالم.
وأشادوا بمستوى الأداء والمهنية، وتمنوا للمناوبين المزيد من العطاء والنجاح، وطالبوهم بأن يكونوا دائماً على قدر المسؤولية في أداء الواجب، وحثوهم على تقديم أفضل الخدمات بما يعزز ثقة الجمهور بشرطة أبوظبي.
وأكد المناوبون حرصهم على القيام بواجباتهم الشرطية والأمنية وتقديم الخدمات في مختلف الأوقات مشيدين بزيارة مديري القطاعات وأهميتها في التحفيز دوماً لتطوير الأداء الشرطي، وفق أفضل الممارسات المتطورة.

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