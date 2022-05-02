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شرطة عجمان تشارك المجتمع فرحة العيد
شرطة عجمان تشارك المجتمع فرحة العيد
3 مايو 2022 00:50

عجمان (وام)

تشارك القيادة العامة لشرطة عجمان موظفيها ومتعامليها وعموم أفراد المجتمع فرحة عيد الفطر السعيد بفعاليات مجتمعية متنوعة، وذلك في إطار تعزيز مسؤوليتها تجاه المجتمع، وحرصاً منها على مشاركة الجمهور أفراحهم في المناسبات الدينية والرسمية. وتقدم اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، والضباط وضباط الصف والأفراد، وجميع الموظفين، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى إخوانه أصحاب السمو، أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله على شعب الإمارات بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم على الدولة نعمة الأمن والأمان. 
من جانبها قالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة إن شرطة عجمان شاركت أفراد المجتمع فرحة الاحتفال بعيد الفطر في فعاليات متنوعة، حيث تم تنظيم مبادرة عيد بلا مخالفات ووضع تكبيرات العيد على جميع الدوريات المرورية في مواقع مختلفة من الإمارة مع بداية صباح عيد الفطر السعيد. كما شاركت شرطة عجمان فرحة العيد مع الموظفين المناوبين والمتعاملين في جميع إدارات ومراكز الشرطة، بتوزيع الحلوى وبطاقات المعايدة في مواقع العمل ومراكز الخدمة وعلى الجمهور في طرق الإمارة ومراكز التسوق للتهنئة بهذه المناسبة، متمنين لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعيده الله عليهم بالخير والبركة.

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