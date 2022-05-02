الأجواء العائلية تخيّم على حدائق أبوظبي وشواطئها

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت الحدائق العامة والشواطئ في مدينة أبوظبي وضواحيها إقبالاً كبيراً من الأسر والأطفال والزوار، خلال أول أيام عيد الفطر، وخاصة خلال الساعات ما قبل غروب الشمس، وحتى ساعات متأخرة من الليل، استمتاعاً بأجواء العيد وسط المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية. وجذبت الألعاب الموجودة في الحدائق والمتنزهات الأطفال إليها للاستمتاع بأجواء العيد، ولاقت ملاعب كرة القدم والسلة الموجودة في الحدائق إقبالاً لافتاً من الشباب ممن مارسوا هواياتهم الرياضية.

وكان للرياضات المائية والشاطئية حضورها أمس، حيث اتجه عدد كبير من الجمهور إلى الشواطئ الممتدة على كورنيش أبوظبي، بالإضافة إلى شاطئي الحديريات والبطين. وخيمت الأجواء العائلية على مختلف المرافق العامة في مدينة أبوظبي وضواحيها، وسط الحرص على الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كوفيدـ 19.

ورفعت بلدية مدينة أبوظبي جاهزية الشواطئ والحدائق لاستقبال روادها، خلال أيام عيد الفطر، وتم التدقيق على حالة الأصول في الشواطئ، وتنفيذ الصيانة الشاملة، لتكون قادرة على استيعاب أعداد الزوار الكبيرة التي ستتوافد إليها، خلال الإجازة المستمرة لمدة أسبوع، والتأكد من سلامة عملها وأدائها، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات، كخدمة الأمن والنظافة وخدمة المنقذين والتمريض.

وعملت البلدية على توسيع مظلة الأماكن الترفيهية والحدائق وإيجاد بيئة صحية للتنزه لتحقيق الرفاهية لكافة أفراد المجتمع عبر إيجاد حدائق صغيرة بين الأحياء، وإيجاد أماكن آمنة لتنزه الأسر والأطفال، وإتاحة أماكن للترفيه قريبة من المناطق السكنية، الأمر الذي يوفر الراحة والهدوء للجميع.

وأكدت البلدية حرصها على إيجاد بدائل وخيارات متعددة أمام السكان لارتياد الحدائق والمتنزهات الترفيهية، وفقاً لأرفع المعايير العالمية، من حيث البيئة الصحية والخدمات العصرية، وتعمل على تطوير هذه الإمكانات والارتقاء بالخدمات بشكل مستمر من خلال مشاريع حيوية عديدة في هذا المجال.

وقامت إدارة الحدائق والمتنزهات الترفيهية بجميع أعمال الصيانة الدورية الروتينية، والإشراف على نظافة كافة المرافق الخاصة بالحدائق، والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة حيث يوجد فريق عمل للطوارئ يعمل من أجل توفير كل متطلبات الراحة والسلامة لمرتادي الحدائق.

ونفذت أعمال صيانة للعديد من مرافق الحدائق العامة في مدينة أبوظبي وضواحيها، مثل صيانة الألعاب والأرضيات المطاطية، وصيانة أصول الحمامات العامة، ومتابعة النظافة اليومية والدورية لها، وصيانة ممرات المشاة ومسارات الدراجات، وغيرها من الأصول المدنية، وصيانة المسطحات الخضراء وشبكات الري. ودعت البلدية الجمهور إلى الاستمتاع بأجواء العيد والحفاظ على مرافق الحدائق والشواطئ وكافة الممتلكات العامة، والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة، والتي تتضمن التعليمات التي يجب التقيد بها للزائرين، وتهدف للحفاظ على سلامتهم في المقام الأول.