فرحة وبهجة على وجوه الأطفال بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

عمت الفرحة والبهجة وجوه الأطفال والشباب وجميع شرائح المجتمع في مختلف مناطق أم القيوين، احتفالاً بعيد الفطر المبارك، بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي، مع الحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس «كورونا».

وأدى المواطنون والمقيمون بأم القيوين صلاة العيد في 101 مصلى وجامع في مختلف مناطق الإمارة، وشهد مسجد الشيخ صقر القاسمي بمنطقة السلمة، إطلاق 3 طلقات من المدفع بعد صلاة العيد، احتفالاً بالمناسبة، وتبادل الجميع التهنئة عن بُعد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بلقائهم في هذه اليوم السعيد.

ونشرت شرطة أم القيوين، دوريات المرور في مختلف المناطق والشوارع الداخلية والخارجية وعند المصليات والمساجد، لتنظيم حركة السير والحفاظ على سلامة الجمهور، وتوعية السائقين وأفراد المجتمع بضرورة اتباع الإرشادات والنصائح، للحد من وقوع الحوادث المختلفة.

واحتفلت الأسر المواطنة بزيارة الأقارب، وتقديم الفوالة والأكلات الشعبية والحلويات، وتوزيع «العيدية» على الأطفال، تعبيراً عن الفرحة بالعيد، كما أقامت بعض الأسر مسابقات شعبية ترفيهية، بهدف إسعاد الأطفال وإدخال البهجة في نفوسهم.

وشهد شاطئ «البيت متوحد» بأم القيوين خلال الفترة المسائية، إقبالاً كبيراً من الجنسيات المختلفة، لقضاء أوقات الإجازة على رمال البحر والاستمتاع بالأجواء، التي لازالت معتدلة ومناسبة للجلوس على الشاطئ وممارسة الرياضة، إلى جانب الأسواق والمراكز التجارية التي شهدت إقبالاً من الزوار.