خيارات متنوعة للاحتفال بالعيد في عجمان

سعيد أحمد (عجمان)

بعد عودة الفعاليات والأنشطة إلى طبيعتها في مختلف مناطق الدولة، أصبح لدى المواطنين والمقيمين والسياح الأجانب في إمارة عجمان خيارات متنوعة ومتعددة للاستمتاع بعيد الفطر المبارك، من خلال وجود مراكز التسوق والحدائق العامة، وتوافر شواطئ جميلة، تضم ألعاباً وأنشطة ترفيهية.

وأعلنت الجهات المختصة في عجمان، عن تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية بمناسبة العيد، وكثفت الشرطة جهودها في تنظيم حركة السير والمرور على الشوارع الداخلية والخارجية، ومراقبة المناطق للحفاظ على أمن وسلامة الجمهور، وبادرت إدارات الدفاع المدني بتوعية مرتادي الشواطئ، وحثهم على اتباع التعليمات والإرشادات المتعلقة بممارسة السباحة، ومراقبة الأطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب من البحر.

وشهدت مسالخ دائرة البلدية والتخطيط بعجمان إقبالاً على الذبح، بعد أن تم تجهيزها وتوفير أطباء بيطريين متخصصين لفحص الذبائح، والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ووجهت البلدية رسائل للجمهور بعدم ذبح المواشي خارج المسالخ، لأنها لا تخضع للفحص البيطري، وقد تكون مصابة بأمراض بسبب تلوث لحومها.

كما نفذت البلدية حملات نظافة مكثفة قبل وخلال العيد في مختلف المناطق والحدائق والشواطئ، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والأماكن العامة، وتوفير بيئة جميلة للأسر المواطنة والمقيمة، لقضاء أوقات ممتعة، ودعت الجمهور بعدم رمي المخلفات، ووضعها في الأماكن المخصصة لها، وخصصت أرقام طوارئ ومراقبين للتعامل مع الحالات الطارئة.

وناشدت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، متمثلة في الفرقة البحرية، الجمهور والعائلات بعدم ارتياد البحر في حالة اضطرابه وارتفاع الأمواج، وضرورة ارتداء سترات النجاة عند دخول البحر وأثناء ممارسة السباحة، وعدم ترك الإطفاء بمفردهم على الشواطئ، واتباع الإرشادات واللوحات التحذيرية التي تم وضعها على امتداد السواحل، حفاظاً على سلامتهم من حوادث الغرق.