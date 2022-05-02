قادة وكبار ضباط وزارة الدفاع يهنئون الوحدات بعيد الفطر

أبوظبي (وام)

تبادل كبار ضباط وزارة الدفاع التهاني والتبريكات مع ضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة عيد الفطر السعيد. جاء ذلك خلال الزيارات التي قاموا بها لمختلف وحدات وزارة الدفاع، ونقلوا فيها تحيات وتهاني قيادتنا الرشيدة لضباط وضباط صف وأفراد وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وتأتي هذه الزيارات في إطار حرص وزارة الدفاع على مشاركة منتسبي القوات المسلحة فرحة العيد والمناسبات الدينية والوطنية بهدف الاطمئنان على سير العمل وتحقيقا لمزيد من التلاقي بين كبار الضباط والمرؤوسين، لما لها من أثر في رفع الروح المعنوية لمنتسبي وزارة الدفاع.

وقام اللواء الركن حسن سلطان بني حماد رئيس هيئة تطوير القوات بزيارة قيادة القوات البرية، حيث نقل تحيات وتهاني القيادة الرشيدة إلى ضباط وضباط صف وأفراد القوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر. كما قام اللواء الركن سيف علي اليماحي قائد قيادة قوة الاحتياط بزيارة إلى قيادة القوات البحرية نقل خلالها تهاني القيادة الرشيدة لضباط وصف ضباط وأفراد القوات البحرية، متمنين لهم التوفيق والسداد في خدمة هذا الوطن المعطاء.

وقام اللواء الركن عامر محمد النيادي قائد كلية زايد الثاني العسكرية بزيارة مماثلة لقيادة حرس الرئاسة التقى خلالها مع عدد من ضباط وضباط صف وأفراد حرس الرئاسة وهنأهم فيها بعيد الفطر السعيد، ونقل إليهم تهاني القيادة الرشيدة.

وفي زيارة مماثلة قام اللواء الركن سالم جمعة الكعبي رئيس الإدارة التنفيذية للقضاء العسكري بزيارة إلى قيادة حماية المنشآت الحيوية والسواحل، وقدم تهاني العيد إلى ضباط وضباط صف وأفراد حماية المنشآت الحيوية والسواحل. كما قام اللواء الركن علي سيف الكعبي نائب قائد حرس الرئاسة بزيارة إلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي هنأ خلالها ضباط وضباط صف وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي بعيد الفطر السعيد، ونقل تهاني القيادة الرشيدة لهم بهذه المناسبة، راجياً الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.