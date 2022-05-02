خولة السويدي تهنئ رئيس الدولة بحلول عيد الفطر

أبوظبي (وام)

رفعت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي رئيسة «خولة للفن والثقافة» أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بمناسبة عيد الفطر السعيد، داعية الله العلي القدير أن يسبغ على سموه موفور الصحة والعافية والسعادة.

كما هنأت سموها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود بحلول هذه المناسبة السعيدة. وهنأت سموها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بعيد الفطر السعيد، والشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة والأمتين العربية والإسلامية، داعية الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالصحة والخير، وعلى وطننا الإمارات بالازدهار والتقدم.