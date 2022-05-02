«صلاة العيد» ترسم الفرحة على وجوه المرضى

أبوظبي (الاتحاد)

أدى أكثر من 75 مريضاً من مرضى جناح إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد بـ«برجيل دارك» وأفراد عائلاتهم، صلاة عيد الفطر، أمس، بمدينة برجيل الطبية في مقرها بمدينة محمد بن زايد - أبوظبي، حيث تم تخصيص ساحة للصلاة في لفتة إنسانية تهدف لنشر البهجة وفرحة العيد بين المرضى.

وقامت إدارة المستشفى بإجراء ترتيبات خاصة لنقل المرضى طريحي الفراش وكبار السن إلى منطقة الصلاة بدعم من الطاقم الطبي، كما أهدت المرضى ملابس جديدة قبل الصلاة.

وقالت حنان علي إبراهيم من عجمان، والدة خليفة علي سالم الشامسي البالغ من العمر ثلاث سنوات، والذي كان قد أُصيب في الدماغ نتيجة سقوطه من الدراجة منذ أربعة أشهر: «سعيدة بأداء صلاة العيد داخل المستشفى، هذا العام كان رمضان مختلفاً لأنني قضيته في المستشفى، افتقدت عائلتي لكن في الوقت نفسه الأجواء في مدينة برجيل الطبية ودية، كانت الإدارة والموظفون داعمين لنا منذ اليوم الأول، أشكر إدارة المستشفى على الدعم الذي قدموه، لم أشعر بالوحدة؛ لأنه طيلة رمضان كان طاقم العمل يشاركونني الإفطار.

وقال حسين ورسمة الصياد الذي تم إدخال والدته البالغة من العمر 80 عاماً إلى برجيل دارك بعد إصابتها بنوبة قلبية: «منذ الأشهر الأربعة الماضية، وأنا أصلي هنا كل يوم جمعة، لست مستغرباً أن المستشفى نظم صلاة العيد هنا، هذه أول تجربة لي في رمضان في المستشفى، فريق العمل والإدارة داعمين للغاية، حيث قدموا الرعاية الطبية والدعم النفسي اللازمين». وأوضح أن أقاربهم سيجتمعون في المستشفى لقضاء بعض الوقت مع والدتهم في العيد.

أما المواطن يحيى سبيل، فقد مرّ ما يقرب من عام منذ أن أُصيب بنزيف في المخ ودخل في غيبوبة، قبل أسبوع من بداية شهر رمضان، اضطرت زوجته ليلى إلى العودة للعمل، فكانت تفطر في المنزل، وبالرغم من أن حالة زوجها أثرت على احتفالات هذا العام، إلا أن ليلى سعيدة بالعناية التي توليها الإدارة لزوجها. وقالت ليلى: «بعد أن أمضينا وقتاً طويلاً هنا، رأينا احتفالات بمناسبات خاصة مثل رمضان والعيد واليوم الوطني في مدينة برجيل الطبية، هذه اللحظات الخاصة تجعل المرضى سعداء، ويشعر أفراد الأسرة بأنهم في منازلهم».

من ناحيته، قال عمران الخوري رئيس مجموعة (في بي إس) للرعاية الصحية لقطاع تطوير الأعمال، قائلاً: «عيد الفطر مناسبة سعيدة تؤكد على قيم التعاطف والكرم، ويسعدنا أن نقدم دعمنا لمرضانا وعائلاتهم من خلال المشاركة في روح العيد معهم، بما أنه يفترض الاحتفال بهذه المناسبة الخاصة في ظل الدفء العائلي، فإننا نريد أن نضمن أن يشعر مرضانا بأنهم في منازلهم من خلال توفير أفضل رعاية ومرافق».