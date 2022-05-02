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طقس الإمارات غداً
أبوظبي
2 مايو 2022 17:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على السواحل الغربية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة الغبار نهاراً. 
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية/20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:15 والمد الثاني عند الساعة 02:21 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزرالثاني عند 20:04.
في بحر عمان، يكون الموج مضطرباً. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند الساعة 22:27 والجزر الأول عند الساعة 17:20 والجزر الثاني عند الساعة 05:18. 

المصدر: وام
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