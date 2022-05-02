في أول أيام عيد الفطر.. «دانة الإمارات أبوظبي»يستقبل ثلاثة مواليد جدد

استقبل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، أمس ثلاثة مواليد جدد خلال الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، هم فتاتان وصبي. وقال الدكتور مهيمن عبدالغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال: «ها نحن نحتفل بعيد الفطر المبارك للعام 2022 مبتهجين بقدوم المواليد الجدد ليرتفع عدد المواليد في مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال إلى 28279 منذ ولادة الطفل الأول في المستشفى، يوم 28 أكتوبر عام 2015، بينهم 13548 فتاة و14731 صبياً. وكان عدد المواليد المواطنين منهم 15605 مواليد جدد، بينهم 8114 صبياً و7491 فتاة. وإننا نفخر بطاقمنا الطبي والتمريضي وبكل طبيب وطبيبة وممرضة وقابلة قانونية من قسم الولادة وقسم طب الأطفال وحديثي الولادة الذين يقدمون رعاية فائقة للأمهات والمواليد في أبوظبي على مدار الساعة». كانت العائلة الأولى التي احتفلت بمولودها الجديد هي عائلة الحسن الكندي الإماراتية. ولدت المولودة بصحة جيدة الحمد لله، وأطلقوا عليها اسم نورة الذي اختاره جدها. كان وزنها عند الولادة 2.79 كلجم، وقد أبصرت النور في تمام الساعة 3:48 فجراً في أول أيام عيد الفطر المبارك. وقال والدها: «نحن محظوظون حقاً بأن مولودتنا قد أبصرت النور بأمان وأصبحت الفرحة بالعيد فرحتَين، هي ابنتنا الثانية وبفضل الله جاءت لتحتفل معنا بالعيد. نود أن نشكر جميع أفراد الطاقم الطبي وطاقم التمريض في مستشفى دانة الإمارات على الرعاية المتميزة التي تلقيناها، وكل عام وأنتم بخير». وأبصرت المولودة الثانية النور في المستشفى في تمام الساعة 5:23 صباحاً من أول أيام عيد الفطر المبارك لعائلة خلفان السويدي. احتفاء بمولودتهم الأولى، وفي هذه المناسبة قال والد الطفلة حمدة: «لقد كانت ولادة طفلتنا في أول أيام العيد هدية رائعة لنا. إنها طفلتنا الأولى وقد أدخلت الفرحة إلى قلوبنا، جعلها الله قرة أعيننا ومن الأبناء الصالحين. نحمد الله بأنها ووالدتها بصحة جيدة. أود أن أشكر طاقم مستشفى دانة الإمارات لرعايتهم المستمرة لزوجتي وطفلتي خلال هذه الفترة، حيث شهدنا تطبيق المعايير بحزم وذلك لتعزيز سلامة المرضى في المستشفى». أما ثالث مواليد عيد الفطر المبارك في مستشفى دانة الإمارات في أبوظبي فكان لأسرة سيف عبيد الزعابي، إماراتي، والذي ولد الساعة 5:50 صباحاً. وقال والده: «لقد أسمينا مولودنا عبيد. بمشيئة الله ولد في أول أيام العيد وكان إخوته ينتظرون يوم ولادته بفارغ الصبر. إن ولادته في هذا الوقت أضفت الفرحة على العائلة في هذا اليوم المميز. ونحمد الله بأنه ووالدته بصحة جيدة. وإن فرحتنا بالمناسبة مضاعفة في هذا اليوم المبارك. (ماشاءالله)». وقامت إدارة المستشفى بتوزيع الزهور والحلويات على المرضى المقيمين في المستشفى احتفالاً بعيد الفطر المبارك.



