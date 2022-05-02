1.2 مليون وجبة إفطار من «خيرية الشارقة» خلال الشهر الفضيل

‏رفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات وسمو أولياء العهود بمناسبة ‏حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى قيادتنا الرشيدة ودولة الإمارات بالخير والبركات. ‏وتقدم ‏الشيخ صقر بن محمد القاسمي بالشكر الجزيل إلى سعادة أعضاء مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية وجميع العاملين في الجمعية على جهودهم المبذولة على مدار شهر رمضان المبارك ‏والتي كان لها الأثر الكبير في تنفيذ كافة البرامج والمشاريع التي تم الإعلان عنها ضمن الحملة الرمضانية، والتي استفاد منها العديد من الأفراد والأسر المتعففة المسجلين في كشوف الجمعية. ونوه إلى أن الجمعية نجحت في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة من خلال حزمة مشاريع ومبادرات متنوعة شملتها الحملة، والتي جاءت بمخصصات فاقت 80 مليون درهم وفّرت أكثر من ‏1.2 مليون وجبة إفطار صائم إلى جانب زكاة المال وزكاة الفطر وكسوة العيد والسلة الرمضانية وتفريج كربة عدد من السجناء على ذمة قضايا مالية وعلاج المرضى المتعثرين، مما كان له الأثر الكبير في رسم ‏البهجة والسعادة في قلوب المحتاجين والأسرة متعففة.