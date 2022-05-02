الفرحة والأنشطة تزين عيد الفطر بـ«دار الحي»

سامي عبد الرؤوف (دبي)



استقبلت مدينة دبي، عيد الفطر بفعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية دينية واجتماعية وترفيهية، تؤشر إلى عودة الحياة إلى طبيعتها ونجاح مرحلة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» التي اجتاحت العالم قبل أكثر من عامين.

وتنوعت الفعاليات والأنشطة والاهتمامات في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، حيث عمّت الفرحة جميع أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، ليكون العيد مناسبة للجميع للفرح والسرور وأيام عطلة يتم الاستمتاع بها من قبل الجميع.

وشهدت مراكز التسوق والوجهات الرائدة والحدائق وشواطئ دبي، حضوراً كبيراً وتواجداً من مختلف فئات المجتمع وشرائحه العمرية، وسيطرت الأجواء العائلية والفسحات الجماعية سواء للأسر أو الأصدقاء، علاوة على أنشطة الحفلات الفنية والموسيقية.

ففي الصباح الباكر، وتحديداً في الساعة السادسة صباحاً، أقيمت صلاة العيد في 776 مصلى ومسجداً ومكاناً جامعاً على مستوى إمارة دبي، احتشد فيها جموع المصلين لأداء صلاة العيد وتهنئة بعضهم البعض بنعمة تمام الصوم، متخذين الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المسؤولة والصحية بالدولة.

وتتضمن فعاليات وأنشطة العيد في دبي عروضاً فنيّة وتراثيّة، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق، وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساء، حيث قام العديد من المراكز التجارية بعمل تخفيضات وتنزيلات في الأسعار لجذب الزوار والراغبين في الشراء.

وتضمنت مظاهر العيد في دبي، الكثير من أشكال الزينة والتي غطت الطرقات والشوارع بالإضافة إلى بيوت المواطنين، واتخذت أشكالاً بديعة وجميلة، وخاصة ما تزينت به الطرقات التي قامت بتركيبها بلدية دبي، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.