الخميس 5 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
الفرحة والأنشطة تزين عيد الفطر بـ«دار الحي»
الفرحة والأنشطة تزين عيد الفطر بـ«دار الحي»
2 مايو 2022 14:56

سامي عبد الرؤوف (دبي)

استقبلت مدينة دبي، عيد الفطر بفعاليات وأنشطة وأجواء احتفالية دينية واجتماعية وترفيهية، تؤشر إلى عودة الحياة إلى طبيعتها ونجاح مرحلة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» التي اجتاحت العالم قبل أكثر من عامين.
وتنوعت الفعاليات والأنشطة والاهتمامات في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، حيث عمّت الفرحة جميع أفراد المجتمع على اختلاف ثقافاتهم وجنسياتهم، ليكون العيد مناسبة للجميع للفرح والسرور وأيام عطلة يتم الاستمتاع بها من قبل الجميع.
وشهدت مراكز التسوق والوجهات الرائدة والحدائق وشواطئ دبي، حضوراً كبيراً وتواجداً من مختلف فئات المجتمع وشرائحه العمرية، وسيطرت الأجواء العائلية والفسحات الجماعية سواء للأسر أو الأصدقاء، علاوة على أنشطة الحفلات الفنية والموسيقية.
ففي الصباح الباكر، وتحديداً في الساعة السادسة صباحاً، أقيمت صلاة العيد في 776 مصلى ومسجداً ومكاناً جامعاً على مستوى إمارة دبي، احتشد فيها جموع المصلين لأداء صلاة العيد وتهنئة بعضهم البعض بنعمة تمام الصوم، متخذين الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المسؤولة والصحية بالدولة.
وتتضمن فعاليات وأنشطة العيد في دبي عروضاً فنيّة وتراثيّة، والموسيقى الحية التقليدية في مراكز التسوق، وذلك ما بين الساعة 4 عصراً و10 مساء، حيث قام العديد من المراكز التجارية بعمل تخفيضات وتنزيلات في الأسعار لجذب الزوار والراغبين في الشراء.
وتضمنت مظاهر العيد في دبي، الكثير من أشكال الزينة والتي غطت الطرقات والشوارع بالإضافة إلى بيوت المواطنين، واتخذت أشكالاً بديعة وجميلة، وخاصة ما تزينت به الطرقات التي قامت بتركيبها بلدية دبي، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

 

دبي
عيد الفطر
آخر الأخبار
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة في القلب وباعثة للطمأنينة في الحاضر والمستقبل
الإمارات
محمد بن زايد: قواتنا المسلحة في القلب وباعثة للطمأنينة في الحاضر والمستقبل
اليوم 10:15
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
الرياضي
«بنزيمة 86».. موسم «إكس إكس لارج»!
اليوم 09:55
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد: دور قواتنا المسلحة ممتد في الخمسين الثانية وما يليها
اليوم 09:11
رئيس الدولة: السادس من مايو محطة فارقة في مسيرتنا الاتحادية
الإمارات
رئيس الدولة: السادس من مايو محطة فارقة في مسيرتنا الاتحادية
اليوم 09:05
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى أمام الدولار
الاقتصادي
الروبل الروسي يقفز لأعلى مستوى في أكثر من عامين
اليوم 08:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©