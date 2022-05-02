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قائد عام شرطة أبوظبي يهنئ القيادة الرشيدة بعيد الفطر
فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي
2 مايو 2022 12:42

تقدم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وإلى شعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك .. داعياً المولى عز وجل أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، ومزيداً من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة. كما تقدم سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بأصدق التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وكافة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

المصدر: وام
عيد الفطر
شرطة أبوظبي
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