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ولي عهد عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر
ولي عهد عجمان يؤدي صلاة عيد الفطر في ساحة قصر الزاهر
2 مايو 2022 11:38

أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان صباح اليوم الاثنين صلاة عيد الفطر المبارك في ساحة قصر الزاهر. كما أدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان، وعدد من الشيوخ والأعيان والوجهاء والمسؤولين وجموع المصلين . وأمَّ المصلين فضيلة الشيخ عبدالله الأنصاري الذي هنأ في خطبته المسلمين بعيد الفطر المبارك، وقال: نحمد الله تعالى فيه على ما يسره من إكمال طاعته وإتمام عبادته، ونشكره سبحانه أن أمرنا بالصيام ودعانا إلى القيام فقمنا .. إن اليوم يوم فرح وتواصل وزيارة الأقارب وصلة الأرحام والجيران، لما في ذلك من تواد وتراحم وخلق المحبة والاحترام بين الناس وطاعة لولاة الأمور وحسن المعاملة، مهنئا المسلمين على صيامهم وقيامهم في شهر الرحمة والغفران. ودعا الخطيب في ختام الخطبة المولى عز وجل أن يحفظ ويحمي دولة الإمارات من كل مكروه وأن يمن على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بموفور الصحة والعافية وأن يحفظه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية. كما دعا فضيلته بالرحمة والمغفرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين "رحمهم الله" وأن يسكنهم في جنات النعيم. ودعا الخطيب الله العلي القدير بأن يرحم شهداء الوطن الأبرار ويدخلهم جنات النعيم. وبعد الانتهاء من أداء الصلاة والخطبة تبادل سمو ولي عهد عجمان التهاني بالعيد السعيد مع الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
عيد الفطر
عمار بن حميد النعيمي
ولي عهد عجمان
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